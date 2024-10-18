Замглавы фонда медстрахования уволен за махинации на Ставрополье

На Ставрополье уволили замглавы фонда, занимающегося медстрахованием. Ее мама получала выгоду от заключенных контрактов.
В Ставропольском крае потеряла свой пост замдиректора фонда обязательного медстрахования из-за утраты доверия. Об этом уведомили в региональной прокуратуре.
Установлено, что теперь уже бывшей сотрудницы получала выгоду при заключении десятков соглашений между краевыми медорганизациями и коммерческой организацией.
"С 2020 года по 2024 год медицинскими учреждениями края, входящими в систему обязательного медицинского страхования, и коммерческой организацией заключены 35 контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей"
— пресс-служба прокуратуры
Установлено, что женщина никак не пыталась урегулировать проблему.