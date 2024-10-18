Вестник Кавказа

Замглавы фонда медстрахования уволен за махинации на Ставрополье

Замглавы фонда медстрахования уволен за махинации на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье уволили замглавы фонда, занимающегося медстрахованием. Ее мама получала выгоду от заключенных контрактов.

В Ставропольском крае потеряла свой пост замдиректора фонда обязательного медстрахования из-за утраты доверия. Об этом уведомили в региональной прокуратуре.

Установлено, что теперь уже бывшей сотрудницы получала выгоду при заключении десятков соглашений между краевыми медорганизациями и коммерческой организацией.

"С 2020 года по 2024 год медицинскими учреждениями края, входящими в систему обязательного медицинского страхования, и коммерческой организацией заключены 35 контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей"

— пресс-служба прокуратуры

Установлено, что женщина никак не пыталась урегулировать проблему.


 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Церковь ограбили на севере Армении

Церковь ограбили на севере Армении

Мужчине дали срок за жестокое обращение с собакой на Ставрополье

Мужчине дали срок за жестокое обращение с собакой на Ставрополье

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию

Шестой суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

Шестой суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

Ссора в ресторане обернулась убийством в Махачкале

Ссора в ресторане обернулась убийством в Махачкале

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

В Армении активизировались кибермошенники

В Армении активизировались кибермошенники

Полицейские задержали предполагаемых взломщиков банкомата

Полицейские задержали предполагаемых взломщиков банкомата

Мужчину застрелили на площади в Тбилиси

Мужчину застрелили на площади в Тбилиси

Приговор за коррупцию смягчили бывшим полицейским в Ингушетии

Приговор за коррупцию смягчили бывшим полицейским в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы