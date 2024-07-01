Шестой суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

Очередной суд по делу о беспорядках, произошедших прошлой осенью в аэропорту дагестанской столицы, стартовал на Ставрополье. Фигурантами дела стали несколько мужчин, проживающих в республике.

В Ставропольском крае началось рассмотрение дела в отношении нескольких жителей Дагестана, участвовавших в беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались трое человек.

Это уже шестой суд на Ставрополье по делу о беспорядках, произошедших в аэропорту столицы Дагестана. В течение последних двух месяцев аналогичные дела стали рассматривать Александровский, Андроповский, Георгиевский, Грачевский и Кировский суды. Сейчас рассмотрением дела занимается Шпаковский суд.

Напомним, в конце октября прошлого года десятки людей ворвалась в махачкалинский аэропорт в поисках пассажиров, прибывших из Израиля. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу воздушной гавани был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. Пострадали два десятка человек.