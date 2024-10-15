Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

В КБР расследуют дело в отношении экс-заместителя руководителя администрации одного из селений. Его подозревают в незаконном оформлении в собственность участков земли.

В Кабардино-Балкарии заведено уголовное дело на бывшего замглавы администрации селения Второй Лескен. Об этом информирует региональное управление СКР.

Мужчину подозревают в мошенничестве с муниципальными участками земли.

"По версии следствия, в марте 2015 года подозреваемый, изготовил и подписал заведомо подложные выписки из похозяйственной книги о наличии у родственников земельных участков: у супруги площадью 4 681 кв м, у дочери и брата – по 2 тыс кв м каждый"

– пресс-служба управления

Благодаря данным подложным документам земельные участки были переданы в собственность указанным гражданам. Сумма ущерьа, который в результате этих действий был причинен местной администрации, оценивается в 952 тыс рублей.