ДТП на трассе «Кавказ» с участием бетономешалки: есть погибшие

Авария на трассе «Кавказ» унесла жизнь трех человек. Они погибли от столкновения их легковушки с бетономешалкой. Детали уточняются.

На участке федеральной трассы «Кавказ» случилась смертельная авария с участием бетоносмесительного грузовика, рассказали в МВД Кабардино-Балкарии.

Все произошло на 485 км трассы в Лескенском районе КБР. Бетономешалка врезалась в легковушку марки Лада Гранта. От удара погиб ее водитель и две его пассажирки. Всем не больше 40 лет.

Сейчас правоохранительные органы уточняют причины и подробности трагедии.