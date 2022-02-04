Осел спровоцировал смертельное ДТП в КБР

Минувшей ночью на трассе Прохладный-Эльхотово в Кабардино-Балкарии в ДТП погибли три человека, а спровоцировал аварию осел, который вышел прогуляться по автомобильной дороге.

Минувшей ночью на трассе в Кабардино-Балкарии (КБР) снова произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя погибшими, причиной которого стало бесхозное домашнее животное, гуляющее по дороге, сообщила сегодня вечером пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Все случилось в районе трех часов ночи – "Лада-Приора" ехала по трассе Прохладный-Эльхотово, когда на дороге неожиданно появился осел, разгуливающий на дороге: среагировать на животное водитель не успел, и машина вылетела с трассы, врезавшись в бетонное ограждение, передает "АиФ-Ставрополье".

ДТП оказалось смертельным и для самого 22-летнего водителя, и для его двоих пассажиров 24 и 30 лет – они скончались до приезда медиков. Все они были жителями Терского района республики.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают хозяина погибшего животного, разгуливавшего ночью по дороге.

Бродящие по улицам городов и дорогам бесхозные домашние животные стали настоящим стихийным бедствием в республиках Северного Кавказа – на днях власти Ингушетии начали отлов бесконтрольно пасущегося на улицах домашнего скота – акция стартовала в Сунже, теперь хозяевам бесхозных животных придется заплатить штраф за задержанное животное, а все бродящие в поисках пищи по городским улицам овцы, ослы, коровы и лошади признаются безнадзорными и подлежат загону в специально отведенные места временного содержания.