Бродячих коров в Сунже будут отправлять на "штрафстоянку"

Власти Ингушетии начали отлов бесконтрольно пасущегося на улицах домашнего скота – акция стартовала в Сунже, теперь хозяевам бесхозных животных придется заплатить штраф за задержанное животное.

В ингушской Сунже заработали первые "штрафстоянки" для бродящего по улицам домашнего скота, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"На штрафстоянку уже доставлены пять бесхозных животных. Выпас крупного и мелкого рогатого скота в черте города повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан: за овцу - 1 тыс рублей, корову - 3 тыс рублей, лошадь - 5 тыс рублей"

- мэрия Сунжи

Все бродящие в поисках пищи по городским улицам животные признаются безнадзорными и подлежат загону в специально отведенные места временного содержания, рассказали в городской мэрии, передает "Интерфакс".

Помимо основного штрафа, их хозяевам придется оплачивать и каждый день содержания "задержанных" – власти оценили это в 300 рублей.

Бродячий по улицам скот постепенно стал стихийным бедствием для местных жителей – он портит эстетический вид города и наносит урон домашним хозяйствам горожан, из-за чего они систематически жалуются в администрацию.