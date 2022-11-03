Корова стала причиной трагедии на трассе в Кубани

Сегодня вечером в ДТП на Кубани погибли два человека, а причиной аварии стала буренка, внезапно вышедшая на дорогу.

Сегодня вечером в Мостовском районе Кубани произошло массовое ДТП, в котором по вине коровы, вышедшей на проезжую часть, столкнулись три автомобиля, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 20:00 мск на трассе "Лабинск - Мостовской - граница КЧР" в районе хутора Центральный произошло массовое ДТП из-за коровы. Водитель Mercedes сбил внезапно вышедшее на проезжую часть животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его протаранил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль "Лада", после чего опрокинулась"

- МВД Кубани

В ДТП погиб водитель и пассажир Mercedes. Медики госпитализировали еще двоих пассажиров легковушек, экипаж "скорой" не пострадал.

О судьбе коровы не говорится, однако полиция разыскивает ее хозяина, его ждут большие неприятности.