Вестник Кавказа

Лавров раскритиковал вмешательство Запада в ситуацию на Южном Кавказе

Лавров раскритиковал вмешательство Запада в ситуацию на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Запада должны отказаться от интенций выступать в роли единственного международного арбитра на Южном Кавказе и в других регионах, считает Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о вмешательстве стран Запада в отношения между Азербайджаном и Арменией. По словам главы российского МИД, это является деструктивной деятельностью. 

"Запад не унимает свою деструктивную активность и в других частях Евразийского континента. На Южном Кавказе он настырно навязывает свои услуги в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений"

– Сергей Лавров 


Лавров заявил, что прежняя геополитическая парадигма, когда США пытались вмешиваться в дела в различных регионах, ушла в прошлое. Как отметил глава российской дипломатии, такая модель привела к дестабилизации ситуации во многих частях мира. 

Министр отметил, что сейчас важно учитывать позиции всех сторон, не прибегая к силовому решению конфликта. 

Лавров также подчеркнул, что страны каспийского региона эффективно поддерживают стабильность и безопасность в Евразии. Отметим, что в страны Каспия входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

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