Лавров раскритиковал вмешательство Запада в ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о вмешательстве стран Запада в отношения между Азербайджаном и Арменией. По словам главы российского МИД, это является деструктивной деятельностью.
"Запад не унимает свою деструктивную активность и в других частях Евразийского континента. На Южном Кавказе он настырно навязывает свои услуги в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений"
– Сергей Лавров
Лавров заявил, что прежняя геополитическая парадигма, когда США пытались вмешиваться в дела в различных регионах, ушла в прошлое. Как отметил глава российской дипломатии, такая модель привела к дестабилизации ситуации во многих частях мира.
Министр отметил, что сейчас важно учитывать позиции всех сторон, не прибегая к силовому решению конфликта.
Лавров также подчеркнул, что страны каспийского региона эффективно поддерживают стабильность и безопасность в Евразии. Отметим, что в страны Каспия входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.