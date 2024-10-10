Запад толкал Грузию к войне с Россией — Лавров

Сергей Лавров оценил слова Бидзины Иванишвили. Он подчеркнул, что Запад толкал Грузию к войне с Россией. Ранее Иванишвили заявил, что Тбилиси предлагали начать войну с Россией на 3-4 дня.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал слова основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о войне с Россией.

Ранее Иванишвили заявил, что западные чиновники предлагали бывшему грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе начать трех-четырехдневную войну с Россией

Лавров сказал, что не видит оснований не верить грузинской стороне. Он подчеркнул, что Запад «прямо науськивал» Тбилиси на военные действия против Москвы.