"Грузинская мечта" агрессивно защищается – Иванишвили

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта", а также первый номер в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили прокомментировал ситуацию за несколько дней до парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Правящая партия "Грузинская мечта" не проявляет никакой агрессии, занимаясь исключительно собственной защитой, такое заявление сделал сегодня ее создатель, а ныне почетный председатель Бидзина Иванишвили.

Он подчеркнул, что "Мечта" не нападает ни на кого, однако в условиях, когда против нее встает серьезная сила, раздуваемая из-за рубежа, вынуждена защищаться, и делать это агрессивно.

"У злой силы в Грузии никогда не кончается энергия, потому что ее поддерживают извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы избавиться и запретить эту силу"

– Иванишвили

Миллиардер также дал прогноз на воскресенье 27 октября – следующий день после выборов в парламент. По его словам, в стране в этот день будет тихо – никаких событий не ожидается.

С другой стороны, Иванишвили признал, что каждый новый день может оказаться "вторым", так как обстановка и геополитическая ситуация будут очень напряженными. Поэтому основатель "Мечты" призвал к максимальной осторожности.