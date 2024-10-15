"Грузинская мечта" агрессивно защищается – Иванишвили

Правящая партия "Грузинская мечта" не проявляет никакой агрессии, занимаясь исключительно собственной защитой, такое заявление сделал сегодня ее создатель, а ныне почетный председатель Бидзина Иванишвили.
Он подчеркнул, что "Мечта" не нападает ни на кого, однако в условиях, когда против нее встает серьезная сила, раздуваемая из-за рубежа, вынуждена защищаться, и делать это агрессивно.
"У злой силы в Грузии никогда не кончается энергия, потому что ее поддерживают извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы избавиться и запретить эту силу"
– Иванишвили
Миллиардер также дал прогноз на воскресенье 27 октября – следующий день после выборов в парламент. По его словам, в стране в этот день будет тихо – никаких событий не ожидается.
С другой стороны, Иванишвили признал, что каждый новый день может оказаться "вторым", так как обстановка и геополитическая ситуация будут очень напряженными. Поэтому основатель "Мечты" призвал к максимальной осторожности.