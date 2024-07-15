Вестник Кавказа

До Байконура будут летать самолеты с туристами

Байконур
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Легендарный космодром Байконур теперь станет доступнее для посещения. До площадки космических запусков будут организованы авиационные маршруты из России и Казахстан.

Россия и Казахстан договорились о развитии туризма на Байконур. Теперь до космодрома можно будет добраться самолетом из России и Казахстана, сообщили в минтрансе центральноазиатской республики. 

"Достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в город Байконыр в целях развития туризма на космическую станцию"

– минтранс Казахстана 

Соглашение было достигнуто в рамках форума ICAN-2024 в Малайзии. 

Отметим, что Байконур является самым большим на планете космодромом. Объект был открыт в 1957 году. Россия арендует стартовую площадку с сопутствующей инфраструктурой у Казахстана, договор заключен до середины 21 века.

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