До Байконура будут летать самолеты с туристами

Легендарный космодром Байконур теперь станет доступнее для посещения. До площадки космических запусков будут организованы авиационные маршруты из России и Казахстан.

Россия и Казахстан договорились о развитии туризма на Байконур. Теперь до космодрома можно будет добраться самолетом из России и Казахстана, сообщили в минтрансе центральноазиатской республики.

"Достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в город Байконыр в целях развития туризма на космическую станцию"

– минтранс Казахстана

Соглашение было достигнуто в рамках форума ICAN-2024 в Малайзии.

Отметим, что Байконур является самым большим на планете космодромом. Объект был открыт в 1957 году. Россия арендует стартовую площадку с сопутствующей инфраструктурой у Казахстана, договор заключен до середины 21 века.