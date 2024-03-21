Туристам объяснили, как попасть на космодром Байконур

Многих туристов в Казахстане интересует посещение Байконура. Сделать это можно легально, напомнили в Казкосмосе.

Побывать на космодроме Байконур туристы могут легально, пропускной режим действует как на космодроме, так и в одноименном городе, существующем в особых условиях аренды. Организуются туры.

«Во избежание неприятных ситуаций, туристам, желающих посетить космодром Байконур, Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК рекомендует рассматривать АО «СП «Байтерек», которое осуществляет эксплуатацию космического ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме Байконур»

– Казкосмос

Свыше 10 турфирм в России и Казахстане предлагают туры на космодром в сотрудничестве с «СП «Байтерек». На территории работает гостиница. До конца года всем желающим побывать на объекте станет доступно приложение Baikonur.

«Для удобства туристов предприятием разработано мобильное приложение Baikonur, которое поможет оперативно получать допуск на космодром «Байконур». Мобильное приложение на стадии испытания казахстанской и российской сторонами в тестовом режиме»

– Казкосмос