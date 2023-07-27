Россия и Казахстан обсудили Байтерек и туризм на Байконуре

Сегодня прошло заседание межправительственной комиссии Казахстана и России, темой которого стал космодром Байконур – в заседании приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Члены российско-казахстанской межправительственной комиссии по Байконуру собрались сегодня на очередное заседание, которое было посвящено двум вопросам, сообщили в пресс-службе правительства России.

Первым на повестке дня стоял ход создания на космодроме космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5".

"Проект является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли"

- правительство России

Второй вопрос вызвал дискуссии – стороны обсудили развитие туризма на стартовом комплексе. Казахстанская сторона предложила ввести в практику онлайн-платформу, на которой можно будет оформить цифровой допуск на стартовый комплекс, передает Sputnik Казахстан.

В конечном итоге стороны пришли к выводу, что такая новация упростит посещение космодрома организованными туристическими группами, отметили в российском правительстве.