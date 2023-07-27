Казахстан до 2027 года откладывает пуск российского "Союза-5"

Опубликовано: 23:24, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реализация проекта "Байтерек" и запуска "Союза-5" откладывается на несколько лет. О вероятной задержке сообщили в Казахстане, заявив о проблемах с поставкой комплектующих из-за геополитики.

Российско-казахстанский проект "Байтерек" столкнулся с проблемами в поставке необходимых комплектующих, он может быть перенесен на два года.

Казахстанская сторона хочет с текущего на 2025 год перенести испытания космического ракетного комплекса "Байтерек", стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5". Запуски ракет планируется отложить до 2027 года.

Ранее начать испытания "Союза-5" планировалось в конце 2023 года.

Проект соответствующего постановления размещен на портале "Открытые НПА" и открыт для двухнедельного обсуждения. Согласно документу, сроки могут быть изменены в связи с тем, что "осложнение геополитической обстановки в мире», прервало цепочки поставок комплектующих, из-за чего увеличился расчетный срок работ.

Россия строит для проекта ракету "Союз-5", она будет готова до конца года, Казахстан на Байконуре модернизирует стартовую площадку для пусков на основе КРК "Зенит-М".

Отметим, еще прошлым летом в Роскосмосе говорили о том, что казахстанская сторона может задержать выполнение наземных работ в рамках совместного проекта.