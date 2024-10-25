Вестник Кавказа

Родственники погибших от взрыва газа в Черкесске получат компенсацию

Родственники погибших от взрыва газа в Черкесске получат компенсацию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава КЧР решил единоразово выплатить по 1 млн рублей в качестве компенсации родственникам погибших от взрыва газа в жилом доме в Черкесске. Финансовую помощь также получат пострадавшие.

Родственники погибших при взрыве газа в одном из домов Черкесска получат компенсацию в размере 1 млн рублей. Для пострадавших предусмотрена выплата в виде 300 тыс рублей, рассказал руководитель КЧР Рашид Темрезов.

«Мною принято решение о единовременных денежных выплатах для семей погибших в размере 1 млн руб, для получивших травмы — в размере 300 тыс руб»

- Рашид Темрезов

Происшествие унесло жизнь 5 человек. Еще около 11 получили травмы различной тяжести: кого-то уже отпустили домой, а кто-то остается на лечении в больнице.

Специалисты продолжают разгребать развалы и проводить поисково-спасательную операцию. Ранее сообщалось, что они выявили вероятность частичного обрушения дома. Более тщательная проверка покажет, может ли обрушиться все здание.

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