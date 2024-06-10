Иран приближается к свободной торговле с ЕАЭС: кому это выгодно?

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Задача соглашения – упростить торговлю в результате снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.

Полноформатный документ был подписан между ЕАЭС и Ираном в конце прошлого года, до этого на протяжении пяти лет действовал временный договор о преференциальном праве ИРИ на торговлю со странами-членами ЕАЭС.

Спустя несколько лет свободная торговля Ирана и Евразийского экономического союза достигла решающей фазы, и как только все шесть подписантов этого соглашения ратифицируют документ, начнётся новый раунд двусторонних и многосторонних торговых отношений Ирана в рамках этого объединения

– иранское издание Jahan News.

Также правительство Армении на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Теперь необходимо одобрение соглашения в парламентах входящих в ЕАЭС Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также в иранском Меджлисе.

Почему ЕАЭС важен для Ирана?

В течение нескольких лет на авансцене внешней торговли Ирана были Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и ЕАЭС. В высших эшелонах иранской власти шла дискуссия: членство в каком из объединений в приоритете. Очевидно, что политические преимущества от вхождения в ШОС и БРИКС выглядели изначально бесспорными, что и вылилось в итоговое членство Ирана в этих блоках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом дебаты вокруг ЕАЭС были более жаркими из-за высокой коммерческой ценности, которую он имеет для Тегерана. Иран находится под жесткими западными санкциями, но в последние годы, сосредоточив внимание на региональной торговле и развивая обмены со своими соседями, Тегеран сумел нейтрализовать многие из этих ограничений. С другой стороны, у Ирана огромный экономический потенциал, привлекательный для его соседей и партнеров. Это облегчает путь для двусторонних и многосторонних соглашений в регионе.

Словом, соглашение о свободной торговле нужно Тегерану, чтобы обойти санкции, а членам ЕАЭС – чтобы использовать возможности Ирана.

Торговля между Ираном и ЕАЭС

Анализ торговой статистики между Ираном и ЕАЭС показывает, что реализация временного договора между ними дала результаты. Есть положительная динамика, которая позволяет сделать вывод, что пора заключать полноформатное соглашение.

Импорт Ирана из стран-членов ЕАЭС существенно не увеличился, зато вырос иранский экспорт в эти страны. Согласно статистическим данным иранской таможни, доля пяти стран-членов ЕАЭС в общем объеме экспорта Ирана в 2017 году составляла 1,4%. На конец прошлого года этот показатель достиг 3,4%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потенциал Ирана

Иран продолжает дипломатическую работу на пути укрепления своих позиций в ЕАЭС. Тегеран дал понять, что в перспективе претендует на изменение статуса – с торгового партнера на наблюдателя. Официальный запрос уже направлен, и иранские чиновники заявляют о готовности:

Сейчас мы движемся к тому, чтобы стать инновационной и наукоемкой страной, и на выставке экспортных возможностей Ирана [в конце апреля – начале мая] мы пытались показать и другие наши возможности, в том числе, передачу знаний, технических и инженерных услуг, продукции в области пищевой промышленности и медицинского оборудования.

Словом, у Ирана есть как заинтересованность, так и услуги, и продукция для закрепления на региональных рынках.