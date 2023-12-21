МИД Ирана: нет смысла стремиться в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Тегеран не планирует вступать в ВТО, так как страну устраивает членство в региональных организациях.

Власти Ирана не рассматривают вступление во Всемирную торговую организацию, потому что БРИКС, ШОС, ОЭС и ЕАЭС практически удовлетворяют потребности страны. Такое заявление сделал замминистра МИД ИРИ Мехди Сафари.

"Мы — страна-наблюдатель (ВТО), однако с (получением) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС — соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО)… (Будучи членами) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон"

– Мехди Сафари

Замглавы МИД рассказал, что в случае предложения о членстве в ВТО, республика поддержит его и вступит в организацию.

Сафари подчеркнул, что благодаря ЕАЭС ИРИ и РФ будут налаживать и укреплять торговые отношения.

Кроме этого, ШОС и БРИКС выступают в роли эффективного рынка нефти и газа.