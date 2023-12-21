Иран уходит от доллара

Тегеран начал работу над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС и продолжит ее усиливать, сообщили в МИД страны.

Иран будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках БРИКС, мероприятия в этом направлении уже начались, заявил замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни.

"В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торгово-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу"

- Али Багери Кяни

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, однако к объединению готовы присоединиться еще 23 государства, с 1 января 2024 года в него официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, напоминает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Церемония подписания прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Свои подписи поставили глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер России Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади, документ также подписали представители Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.