Вестник Кавказа

Когда Россия и Иран заключат валютное соглашение?

Когда Россия и Иран заключат валютное соглашение?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валютное соглашение между РФ и Исламской Республикой может быть подписано уже скоро. Примерные сроки назвал руководитель ЦБ ИРИ.

Соглашение о торговле в национальных валютах может быть подписано Москвой и Тегераном в первом квартале наступающего года, такие даты озвучил глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин.

"Объем нашего экспорта в Россию превысил рост импорта из этой страны, а это означает, что мы получаем выгоду от торговли с Россией"

– Мохаммад Фарзин

Глава иранского регулятора также добавил, что после подписания полноформатного соглашения между Тегераном и ЕАЭС о зоне свободной торговли был обнулен тариф почти на 90% российских, иранских, казахских и кыргызских товаров, что значительно помогает иранским предпринимателям, передает ISNA.

Напомним, несколько дней назад Фарзин приезжал в Москву, где встречался с российской коллегой.

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