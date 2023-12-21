Когда Россия и Иран заключат валютное соглашение?

Валютное соглашение между РФ и Исламской Республикой может быть подписано уже скоро. Примерные сроки назвал руководитель ЦБ ИРИ.

Соглашение о торговле в национальных валютах может быть подписано Москвой и Тегераном в первом квартале наступающего года, такие даты озвучил глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин.

"Объем нашего экспорта в Россию превысил рост импорта из этой страны, а это означает, что мы получаем выгоду от торговли с Россией"

– Мохаммад Фарзин

Глава иранского регулятора также добавил, что после подписания полноформатного соглашения между Тегераном и ЕАЭС о зоне свободной торговли был обнулен тариф почти на 90% российских, иранских, казахских и кыргызских товаров, что значительно помогает иранским предпринимателям, передает ISNA.

Напомним, несколько дней назад Фарзин приезжал в Москву, где встречался с российской коллегой.