Россия и Иран нацелились на расширение торговых связей

Глава МИД России пообщался по телефону со своим коллегой из Ирана. В ходе беседы обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Во вторник, 26 декабря, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Об этом сказано в сообщении на сайте российского министерства.

В ходе беседы Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян заявили о намерении наращивать торгово-экономическое взаимодействие между странами.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербург Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном"

– МИД РФ