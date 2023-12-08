Почему Иран и Россия не подписывают договор о стратегическом партнерстве?

Работа над договором о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией ведется не один год. В марте на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что стороны завершат работу над проектом документа в апреле. Несмотря на позитивный настрой, сроки вновь сдвигаются.

Российский МИД сообщил недавно, что договор о стратегическом партнерстве РФ-ИРИ практически готов. Россия и Иран активно работают над согласованием текста документа. "Я могу сказать, что над этим документом идет очень плотная работа, эта работа уже практически завершена, думаю, что мы в ближайшее время сможем вас об этом проинформировать", - сказала представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

На октябрьской встрече в формате "3+3" в Тегеране министр Сергей Лавров отметил, что соглашение подготовлено на 85%.

Договор должен вывести отношения России и Ирана на новый уровень - долгосрочных и стратегических партнеров. Это крайне важное и ответственное решение, причем для обеих стран. Даже если сейчас Иран и Россия находятся в конфликте с Западом и под евроамериканскими санкциями, это не причина для скоропалительных решений. Договор о стратегическом партнерстве рассчитан на многие десятилетия, и при недостаточной проработке в случае нормализации связей одной из стран с Западом обязательства по договору могут стать обременительными.

Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, связанные с США, НАТО и ЕС различными военное-экономическими соглашениями, наглядно демонстрируют то, насколько сложно работать в современном мире одновременно и с Россией, и Западом. Третичные санкции постоянно угрожают турецким бизнесменам, и Минфин США то и дело напоминает Анкаре о необходимости соблюдения антироссийских запретов. Эмираты продолжают вести бизнес с Россией, но делают это максимально тихо и скрытно.

"А что, если завтра Запад подобреет к Ирану и реанимируют ядерную сделку?", предполагают в Москве. Сходными вопросами задаются в Иране, даже если конфликт на Украине может казаться нескончаемым. На фоне СВО между Ираном и Россией растет взаимодействие, в том числе в области ВПК. ЕС и США видят в этом еще одну причину, чтобы не снимать нефтяные санкции с ИРИ.

Кроме того, между Ираном и Россией есть ряд других вопросов с подводными камнями. Россия прекрасно взаимодействует со странами Персидского залива. Недавний визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и КСА подтвердил высокий уровень отношений. Иран ревностно относится к этому. В июле 2023 года иранский МИД выразил протест России в связи с итоговым заявлением арабско-российской встречи, которое ставило под сомнение иранскую принадлежность островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Ормузском проливе. Хотя сам Иран недавно начал нормализацию с КСА при посредничестве Китая, все же конкуренция сохраняется. Не зря президент Ирана Эбрахим Раиси вылетел в Москву на следующий день после окончанием визита Путина в Персидский залив.

Бременем двусторонних отношений может стать сотрудничество России и Турции. Ирану не нравится, что проблемы в Сирии российские военные решают вместе с турецкими в обход КСИР. Конфликты на севере Сирии, связанные с YPG и "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), урегулированы благодаря сочинским соглашениям Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Тегеран также беспокоило, что Москва начала нормализацию между режимом Башара Асада и Анкарой в трехстороннем формате: 28 декабря 2022 года в Москве прошли переговоры глав министерств обороны России, Сирии и Турции Сергея Шойгу, Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара без участия иранской стороны. Правда, в мае следующего года Москва провела встречу уже глав МИД четырех стран, включая Абдоллахияна.

Еще одним спорным моментом мог бы стать Южный Кавказ. После победы Азербайджана в Карабахской войне возросло влияние Турции и России, а Иран почувствовал себя обделенным. Ухудшились отношения Баку и Тегерана. Осенью 2022 года Исламская Республика провела крупномасштабные военные учения на азербайджанских границах. Тегеран выступал также против идеи Зангезурского коридора по территории Армении. Россия дала понять, что не потерпит эскалации на своих южных рубежах, и сейчас, после ликвидации сепаратизма в Карабахе, накал страстей угас. Тегеран сам договорился с Баку о создании альтернативного коридора через иранскую территорию. А Россия и Иран нашли способ устранить региональное соперничество, объединив все транспортные инициативы в рамках платформы "3+3".

Конечно, между Ираном и Россией есть и много общих моментов. Это транспортный коридор "Север-Юг", сдерживание Запада и борьба с ее санкциями. Страны входят в ШОС и БРИКС. Они обе поддерживают легитимность Асада и беспокоятся за целостность Сирии. Иран близок к тому, чтобы создать зону свободной торговли с ЕАЭС. Тем не менее, вышеперечисленные проблемные пункты мешают быстрому подписанию договора о стратегическом партнерстве. Странам нужно найти взаимовыгодные решения по всем этим спорным вопросам.