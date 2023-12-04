Почему встреча Путина и Раиси привлекла так много внимания?

Вчера президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели в Кремле переговоры, которые захватили внимание многих международных СМИ. Говорят, что встреча была согласована заранее и не имела отношения к эскалации палестино-израильского конфликта, но многие в исламском мире надеются, что Россия и Иран смогут что-то сделать для Газы.

Проблемы сектора Газа

За несколько столетий человечеству удалось сформулировать законы, правила и соглашения, на основе которых страны мира создают условия для мира и безопасности. С завершением холодной войны мир стал однополярным – американским политикам удалось разрушить все международные нормы, и сегодня они довели ситуацию до апогея, разжигая палестино-израильский конфликт. Дошло до того, что генеральный секретарь ООН не находит другого выхода, кроме как использовать статью 99 Устава ООН, хотя бы для сохранения утраченной репутации международных ассамблей.

Россия пытается заниматься активной дипломатией с начала этого кризиса и сформировала исламскую ось с участием арабских государств и Ирана, чтобы достичь прекращения огня. Учитывая доверие этих стран к РФ, такой шаг выглядит многообещающим и уже сейчас приносит плоды. Тегеран и Москва будут использовать весь свой потенциал, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке.

Возможна ли многополярность?

В течение последних трех десятилетий у США было много возможностей использовать однополярность для мира и безопасности во всем мире и дипломатического решения израильско-палестинской проблемы, но они этого не сделали. В такой ситуации страны мира осознали, что для спасения человечества необходимо создать многополярные условия.

Первым шагом к многополярности стало создание глобальных экономических форумов, которые могли бы противостоять экономической однополярности США и Запада. Сегодня сформировались и постоянно расширяются ШОС и БРИКС – членом последней недавно стал и Иран. Группа БРИКС является конкурентом G7 с экономической точки зрения, а по численности населения она охватывает более половины мира. Страны-члены БРИКС и ШОС обладают потенциалом создания рынка в несколько миллиардов человек. Первый принцип в торговле и коммерции заключается в том, что они могут производить нужные товары и быстро перемещать их по установленной ими цене. Здесь проявляется важность создания МТК «Север-Юг», который Россия и Иран заинтересованы запустить как можно скорее.

На встрече 7 декабря президенты обсуждали ход реализации коридора «Север-Юг». Запад обеспокоен транзитной ролью Ирана в этом проекте и пытается вставлять палки в колеса. Идея МТК «Север-Юг» возникла более 20 лет назад. За эти годы проект не дошел до стадии реализации. Но и другие трансконтинентальные маршруты сегодня остаются лишь на карте, а большая часть инфраструктуры «Север-Юг» уже подготовлена.

Что сближает Россию и Иран?

Россия и Иран дополняют друг друга экономически и могут создать условия для взаимного укрепления и процветания. Атмосфера равноправного партнерства России и Ирана отличается от атмосферы взаимодействия США со многими их союзниками.

Да, не прошли бесследно войны двухсотлетней давности. С другой стороны, произошел серьезный культурный и цивилизационный обмен, который нуждается в постоянном поощрении. Иран и Россия могут использовать это преимущество для развития отношений друг с другом.

Достаточно бегло взглянуть на поездку Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию и обратить внимание на то, как его встретили шейх Мохаммед бен Заид и наследный принц Мухаммед бен Салман. С трудом можно представить, чтобы Байдену был оказан прием такого же уровня. Серьезные изменения в мире происходят на наших глазах, и даже страны, которые еще недавно считались союзниками или партнерами Соединенных Штатов, сегодня готовы активнее взаимодействовать и с другими влиятельными государствами.

Россия планомерно работает над созданием других мировых полюсов, Иран такую политику приветствует и поддерживает. Поэтому поездка Эбрахима Раиси в Москву привлекла к себе так много внимания.