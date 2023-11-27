Путин и Раиси встречаются в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси проходит в эти минуты в Кремле. Ранее иранский президент прилетел в Москву с рабочим визитом.

Российский президент Владимир Путин проводит переговоры с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси.

В начале встречи глава государства рассказал о своем визите в ОАЭ и Саудовскую Аравию накануне.

"Вчера, знаете, я был в соседнем регионе, к коллегам прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят: уже Президент собрался, улетает в Москву

– российский лидер

Президент обратил внимание на очень хорошее развитие двусторонних отношений. Он попросил Раиси передать наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, уточнив, что динамика развития двусторонних связей была набрана в том числе за счет его поддержки.

"В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов. Мы вышли на $5 млрд. У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем. Сейчас пришли к практической реализации. Строительство железной дороги "Север-Юг"… Работаем, естественно, традиционно в области энергетики, в сфере образования, у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем достаточно активно идет работа практически по всем направлениям"

– Владимир Путин

Глава государства также отметил важность такого вопроса, как ситуация в Палестине, – относительно него стороны также обменяются мнениями.

Эбрахим Раиси ответил на шутку российского президента.

"Мы были готовы, чтобы ваш самолет приземлился в тегеранском аэропорту, и мы готовы были вас тоже принять"

– президент Ирана

Владимир Путин в ответ сказал, что обязательно воспользуется приглашением иранского президента.