Зачем президент Ирана едет в Россию: взгляд из Тегерана

Завтра в Москву с однодневным визитом приедет президент Ирана Эбрахим Раиси. В Тегеране говорят, что главной темой его разговора с Владимиром Путиным станет расширение экономического сотрудничества. Согласно заявлению администрации президента Ирана, Раиси и Путин проведут консультации по двусторонним вопросам, включая экономическое взаимодействие.

Также темами обсуждения станут региональные и международные актуальные темы, особенно палестино-израильский конфликт.

Заложен культурный фундамент

Для визита создан благоприятный информационный фон. И Россия, и Иран продолжают консультации по палестинскому вопросу, а также обсуждают взаимодействие в регионе Каспийского моря. Наконец, в результате многолетней работы обеих сторон в Меджлисе (парламенте) на днях одобрен Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Ираном и Россией.

Иранский обозреватель Рухолла Модаббер:

Это был один из вопросов, который обсуждался российской стороной на самом высоком уровне, лично курировался президентом Путиным. Этот документ был одобрен несколько лет назад правительством РФ, и Иран вел в России работу в сфере культуры. Теперь, благодаря одобрению этого документа в парламенте Ирана, появилась возможность реализовывать российскую культурную деятельность в ИРИ.

Судя по всему, речь может идти об открытии в Тегеране российского культурного центра.

Сфера общественных отношений, культурного сотрудничества между Россией и Ираном требовала развития и укрепления. И иранские СМИ, включая крупнейшие радиостанцию «Фарханг» («Культура», и руководство Культурного представительства ИРИ в Москве неоднократно обращали на этом внимание. С точки зрения иранского руководства, культура выполняет роль фундамента для построения крепких связей с разными странами и в других сферах.

Безопасность в Персидском заливе

Визит президента Ирана в Москву пройдет на следующий день после поездки Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию и переговоров с лидерами этих стран. Все три встречи стоит рассматривать как составляющие одного процесса – ближневосточной интеграции. Россия предложила модель безопасности в Персидском заливе несколько лет назад. С Ираном у нее общая точка зрения по этому вопросу: присутствие иностранных сил в регионе должно быть исключено.

МТК "Север-Юг"

Что касается экономической интеграции, то в Россия считают, что транспортный коридор «Север-Юг» должен проходить через Иран. Учитывая, что ОАЭ и Саудовская Аравия имеют свои интересы в вопросе транзита, расширение сотрудничества между этими четырьмя странами может стать беспроигрышным шагом для Москвы, Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби. Еще один благоприятный фактор – наметившееся смягчение политической атмосферы между Ираном с одной стороны и ОАЭ и Саудовской Аравией с другой.

Проблемы

Переговоры первых лиц – далеко не всегда подтверждение успехов. Обозначить проблемы и наметить планы по их решению не менее важно. Москва и Тегеран нуждаются в расширении объемов торговли.

Уровень коммерческого сотрудничества между Ираном и Россией очень низок. Необходимо принять оперативные меры по увеличению показателей. В ходе предыдущего визита президента Раиси в Москву обсуждалось увеличение товарооборота между двумя странами примерно до 15 млрд долларов. Для достижения этого уровня в Иране должна быть подготовлена необходимая инфраструктура. Российская сторона всегда заявляла о готовности расширять экономические отношения с Ираном, и мы надеемся увидеть расширение коммерческого сотрудничества за счет устранения некоторых инфраструктурных препятствий. В таком случае мы сможем укрепить свои позиции на российском рынке.

– Рухолла Модаббер.