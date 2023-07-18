Россия и Иран 2023: итоги прошлого и перспективы будущего

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Отношения России и Ирана в 2023 году дали важные результаты: Иран стал членом ШОС, создается зона свободной торговли ИРИ и ЕАЭС, товарооборот стабильно растет. Остаются и проблемы, решение которых укрепит двусторонние связи. Расскажем о политическом, экономическом, военном, культурном взаимодействии, когда были установлены российско-иранские отношения.

Ирано-российские отношения: история и принципы

Первые контакты России и Ирана были зафиксированы еще в XVI веке. Однако официально дипломатические отношения страны установили чуть больше ста лет назад. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.

Правовой базой для укрепления российско-иранских отношений стал подписанный 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Он вступил в силу 5 апреля следующего года.

сайт Кремля

Российско-иранский политический диалог основан на совпадении или близости позиций по большинству вопросов мировой и региональной повестки, в том числе:

построение многополярного миропорядка,

укрепление роли ООН в международных делах,

противодействие новым вызовам и угрозам.

Взаимодействие с Ираном - важное направление обеспечения национальных интересов России. Оно нацелено на укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.

Отношения России и Ирана сегодня: высший и высокий уровни

Сегодня между РФ и ИРИ поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.

Президент России Владимир Путин посещал Иран в 2007, 2015, 2017 и 2022 годах, бывший президент ИРИ Хасан Рухани Россию - в 2014, 2015 и 2017 годах.

Дискуссии на уровне президентов включают, как правило:

комплекс вопросов двустороннего сотрудничества,

актуальные международные и региональные темы,

проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Последний на сегодня визит в Иран Владимира Путина состоялся 19 июля 2022 года - тогда в Тегеране прошел трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию. Состоялась и двусторонняя встреча российского лидера с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе рабочего визита в Исламскую Республику Владимир Путин также встретился с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Информационное бюро Верховного руководителя Ирана

Международные площадки стали привычным местом для проведения встреч Путина и Раиси. Они регулярно общаются на полях встреч Астанинского формата по сирийскому урегулированию, Совета глав стран ШОС, саммитов ЕАЭС, и Каспийского саммита.

Поддерживаются контакты и по линии министерств.

5 октября 2021 года Москву с первым визитом посетил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян. С тех пор переговоры между главами МИД двух стран проводятся на регулярной основе в двустороннем и многостороннем форматах.

На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по ряду вопросов:

двусторонним отношениям,

СВПД,

проблемам Ближнего Востока и Северной Африки,

урегулированию ситуации в Сирии и Афганистане.

Налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран. В 2022 и 2023 годах вице-премьер РФ Александр Новак с рабочим визитом дважды посетил Иран, где обсудил перспективы сотрудничества России и Исламской Республики, в том числе ход реализации ключевых двусторонних проектов.

сайт Госдумы

Поддерживаются межпарламентские связи. 8-9 февраля 2021 года по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина в российской столице с первым зарубежным визитом в новом качестве побывал его иранский коллега Мохаммад Багер Галибаф. Глава Меджлиса Ирана был также принят председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Россия - Иран: многостороннее и региональное сотрудничество

Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Спустя пару лет в Вене стартовали переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. 27 декабря 2021 года начался восьмой раунд. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

4 июля нынешнего года Иран официально стал членом Шанхайской организации сотрудничества. По оценкам иранской прессы и местных экспертов, Россия сыграла в этом важную роль.

«Полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше»

– Эбрахим Раиси

сайт президента Ирана

В январе 2023 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Руководитель Организации по развитию торговли ИРИ Алиреза Пейманпак подчеркнул, что подписание этого соглашения может облегчить и ускорить развитие экономических и торговых отношений с региональными странами.

Другой крупнейший экономический проект, в котором ключевые роли играют Россия и Иран, - это международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Ираном, Индией и соседними странами. Проект находится в стадии реализации. В 2023 году стало известно, что Россия выделила Ирану кредит в размере $1,3 млрд. Россия и Иран совместными усилиями построят на эти деньги железную дорогу в рамках коридора - участок «Решт - Астара». МТК «Север-Юг» призван:

улучшить логистику в Евразии,

сократить больше чем вдвое расстояния при доставке грузов,

снизить стоимость перевозок.

Россия - Иран: торгово-экономическое сотрудничество

Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана. По итогам 2021 года торговый оборот вырос на 81% и достиг максимума - $4 млрд (российский экспорт составил более $3 млрд, импорт – $967 млн).

За январь-август 2022 года товарооборот двух стран превысил $3 млрд.

Российский экспорт представлен:

продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем;

машинами;

оборудованием и транспортными средствами;

древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями;

продукцией химической промышленности;

металлами, изделиями из них и т.д.

В структуре импорта:

продовольствие и сельхозсырье;

продукция химпрома;

фармацевтическая продукция;

металлы и изделия из них;

текстиль и обувь;

машины, оборудование, транспортные средства и другие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).

Экономические проекты России и Ирана

Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС «Бушер» в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Идет работа по второму и третьему блоку.

В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) «Сирик» с привлечением российского госкредита. Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 млрд евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт.

Сельское хозяйство - одно из основных направлений взаимодействия двух стран. На протяжении последних лет товарооборот продукции АПК дает положительную динамику.

Рост российско-иранского товарооборота

Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию расчетов в национальных валютах. В 2018 году они составили чуть более 40%, в 2019 году, по разным оценкам, - превысили 50%. По итогам визита Александра Новака в Иран в мае 2022 года стало известно, что стороны договорились максимально переходить на расчеты в рублях и риалах, а также обсудили возможности работы платежных карт Shetab и «Мир». Пока некоторые технические вопросы остаются нерешенными. Тем не менее, финансисты обеих стран работают над упрощением платежей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году российские и иранские СМИ сообщили о том, что РФ и ИРИ могут разработать общий стейблкойн. Речь идет о криптовалюте, которая обеспечена золотом. В перспективе она рассматривается как альтернатива доллару, рублю и риалу в двусторонних сделках.

В то же время, бизнесмены из России и Ирана указывают на необходимость сокращения налоговых пошлин и облегчения визового режима между странами. Только все эти факторы в совокупности, подчеркивают они, способны вывести товарооборот на принципиально новый уровень.

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану ЗРК С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт, а в ноябре 2015 года он вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила его исполнение.

сайт Минобороны РФ

Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс оборудования для диагностики и ремонта, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки.

Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.

По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны: предполагалась в том числе установка ракетного комплекса «Клаб-С». Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636.

Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламская Республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3.

Первый замглавы Генштаба Вооруженных сил ИРИ генерал Али Абдоллахи Алиабади 16 августа прошлого года принял участие в торжественной церемонии открытия международного военного форума «Армия-2022». Представители ВС Ирана выступили на восьмых Международных Армейских играх (13-27 августа 2022 года). Некоторые из соревнований проходили на территории Исламской Республики.

Россия и Иран: сотрудничество в космосе

Важным событием, продемонстрировавшим устойчивость тенденции на расширение взаимодействия в самых разных областях, стал успешно проведенный 9 августа 2022 года с космодрома Байконур запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту построенный по заказу Ирана космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Образование и культура

Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр.

Ежегодно гражданам Ирана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах как за счет бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ, так и за свой счет.

В условиях пандемии коронавируса между Москвой и Тегераном было налажено эффективное практическое сотрудничество по борьбе с распространением COVID-19. Налажены поставки и совместное производство российской вакцины «Спутник V» на территории Ирана. Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».