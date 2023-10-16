Президент Ирана экстренно едет в Россию

Президент РФ Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которых главы двух государств обсудят политические и трогово-экономические вопросы двухсторонних отношений.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, 7 декабря, прилетит в Москву – целью его визита станут предстоящие двухсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о торгово-экономических и политических аспектах сотрудничества России и Ирана, пишет иранское государственное агентство Tasnim.

"Утром в четверг президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана"

- Tasnim

Известно, что визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

Помимо консультаций по двусторонним вопросам России и Ирана, включая взаимодействие в экономической сфере, Раиси планирует обсудить ряд региональных и международных вопросов, в особенности ситуацию в Палестине и последние события в секторе Газа.

О чем будут говорить Путин и Раиси?

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" перечислила ключевые темы российско-иранской повестки дня, требующие личной встречи лидеров двух государств.

"Если мы говорим о региональной ситуации, то в первую очередь разговор пойдет о проблеме палестино-израильского конфликта. Мы знаем, что Иран активно поддерживает палестинскую сторону и предлагает свой путь решения проблемы путем проведения референдума всех проживающих на этих территориях людей. Еще одна важная тема –будущее Южного Кавказа, где у Ирана есть свои большие интересы. Обсуждение интересов двух сторон и нахождение общих точек очень важно", - прежде всего сказала она.

"В плане двусторонних отношений у нас сейчас на повестке дня стоит, прежде всего, реализация проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг". Здесь целый узел больших проблем – это и достройка железнодорожной линии, и активизация каспийского морского пути, и, главное, приведение к единому стандарту тарифов и контейнеров для грузоперевозок. России эта тема чрезвычайно интересна в связи с необходимостью активизации экспортно-импортных операций в условиях блокировки западных путей", - отметила Елена Дунаева.

"Также стоит вопрос о подписании Ираном постоянно договора с государствами ЕАЭС по зоне свободного рынка. Изначально договор заключался на три года, сейчас он продлен до согласования оставшихся момент по иранскому участию. Здесь тоже необходимо установить преференционные тарифы на соответствующую номенклатуру товаров, посмотреть, насколько эта задача решена с иранской стороны. Несомненны дальнейшая активизация участия Ирана в ШОС и официальное вступление Ирана в БРИКС (1 января 2024 года). Об этом президенты также наверняка будут говорить", - ожидает востоковед.

"Я думаю, чрезвычайно важно для отношений двух стран их взаимодействие с Афганистаном, ведь деятельность запрещенного в РФ движения "Талибан" может представлять угрозу российским интересам в Центральной Азии. Для Ирана тоже взаимодействие с талибами создает много сложных вопросов. Также тревожит нынешняя ситуация в Персидском заливе, где находится американский флот. Наконец, до сих пор стоит на повестке дня окончательная выработка черновика для договора о сотрудничестве между Россией и Ираном на 20 лет. Он в течение года вырабатывался, и ожидается, что документ будет одобрен президентами", - поведала Елена Дунаева.

"Отношения России и Ирана в целом сейчас находятся на достаточно высоком уровне с точки зрения общности политических интересов, интересов безопасности, постоянно растущих торгово-экономических отношений и стремления к развитию культурно-гуманитарного сотрудничества", - заключила она.