Иран и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле

Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Подписание прошло в рамках заседания Совета в Санкт-Петербурге. Временное соглашение действовало с 27 октября 2019 года.

Страны Евразийского экономического союза заключили полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит временное соглашение, которое действовало с октября 2019 года.

Церемония подписания прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Свои подписи поставили глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер России Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади.

Документ также подписали представители Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Стоит добавить, что временное соглашение о создании зоны свободной торговли между сторонами было подписано в мае 2018 года, однако действовать стало с 27 октября 2019 года.