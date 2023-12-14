Армения отменяет бойкот РФ: Пашинян летит к Путину

Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Россию. Он примет участие в саммите ЕАЭС, который пройдет 25 декабря, и неформальной встрече лидеров стран СНГ 26 декабря.

Армянский премьер Никол Пашинян отправился с двухдневным визитом в Россию, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пашинян примет участие в саммите Евразийского экономического совета 25 декабря, а также в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых государств 26 декабря. Оба мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в рамках саммита ЕАЭС будут подведены итоги председательства России в 2023 году. Новым председателем с 1 января 2024 года станет Армения.

Ранее Пашинян отсутствовал на встречах глав правительств стран ЕАЭС и СНГ в Бишкеке. Кроме того, армянского премьера не было на саммите ОДКБ в Минске.