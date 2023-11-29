Путин: прекращение членства в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в интересах Армении

Владимир Путин заявил, что Ереван признал Карабах частью Азербайджана. Он отметил, что Никол Пашинян отсутствовал на мероприятиях из-за процессов в Армении.

Российский лидер Владимир Путин на «Итогах года» не считает, что прекращение членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Армении. Он также напомнил, что армянское руководство признало Карабах частью Азербайджана.

Глава государства также рассказал об отсутствии армянского премьера Никола Пашиняна на последних мероприятиях. По его словам, это связано с процессами в Армении, а не с нежеланием Еревана продолжать работу в интеграционных объединениях.

Кроме того, он рассказал о росте товарооборота между странами ЕАЭС. Путин добавил, что сегодня строятся интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды.

«Открытие рынков труда, капитала, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование единой инфраструктуры и языка межнационального общения повышают нашу конкурентоспособность на мировом рынке»

- Владимир Путин