В Кремле ожидают увидеть премьера Армении на декабрьском саммите СНГ

Глава российского государства не планирует созваниваться с армянским премьером в ближайшее время, информирует Кремль. При этом там ожидают, что Никол Пашинян приедет на саммит лидеров СНГ.

Президент России пока не собирается разговаривать по телефону с главой правительства Армении. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь российского лидера.

"В настоящий момент – нет"

– Дмитрий Песков

В то же время он акцентировал внимание на том, что Никола Пашиняна рассчитывают увидеть в конце следующего месяца на неформальном саммите СНГ, который будет проходить в Санкт-Петербурге.

"Дело в том, что они не будут чисто праздничными, это будут рабочие мероприятия с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, так же, как и всех, то будет прекрасная возможность говорить"

– представитель Кремля