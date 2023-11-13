Пашинян: Россия – дружественная страна

Глава правительства Армении выступил с речью, в которой сказал, что республика продолжает считать Россию дружественной страной и будет дальше налаживать с ней связь.

Глава правительства Республики Армения Никол Пашинян выступил с заявлением, что республика остается в дружеских отношениях с РФ. Он также отметил, что армянская сторона будет продолжать выстраивать связи с РФ. В процессе прямого эфира, где глава правительства РА отвечал на вопросы граждан, было озвучено, что между государствами есть ряд тем, которые необходимо проработать.

"Мы считали и считаем Россию дружественной страной... Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости"

– Никол Пашинян

Ранее отмечалось, что представители Армении отказались от участия в саммите ОДКБ, который проходил в Минске. Но в последствии заявили, что республика не планирует выходить из организации.