Иран хочет стать наблюдателем в ЕАЭС

ИРИ стремится получить статус наблюдателя в ЕАЭС, причем только как первый этап: в дальнейшем Тегеран намерен еще больше сближаться с организацией.

У Тегерана имеются далеко идущие планы в отношении ЕАЭС, сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"В перспективе мы в качестве первого этапа хотим стать наблюдателем ЕАЭС"

– Казем Джалали

По его словам, далее Иран собирается переходить на следующие этапы. В этом вопросе Тегеран рассчитывает на поддержку со стороны России и других участников ЕАЭС.

МТК Север-Юг

Еще одной темой, затронутой Джалали, стал транспортный коридор Север-Юг. Глава дипмиссии заявил, что проект, активное участие в котором принимают Россия и Иран, не просто экономически выгоден: он также помогает созданию нового регионального блока, который, в свою очередь, поможет поддерживать "безопасность и стабильность".

Джалали добавил, что за прошлый год по Восточной части МТК было перевезено порядка 650 тыс т грузов.

"Полный потенциал этой ветки составляет 15 млн тонн, но сам факт ее успешного запуска позволит расширить объемы грузооборота, и я уверен, что так и будет"

– Казем Джалали

Интерес Ирана к ЕАЭС

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что привлекает Иран в интеграции в евразийские экономические структуры.

"Иран давно проявляет интерес к Евразийскому союзу. Иран уже на протяжении 45 лет находится под санкциями, Запад всяческим образом пытается его изолировать, и в Тегеране считают, что участие республики в альтернативных Западу интеграционных проектах и крупных организациях позволит ей выйти из изоляции. Поэтому Иран вступал год назад в ШОС (20 лет он ждал, чтобы стать полноправным членом этой организации), а с 1 января этого года является членом БРИКС. Не исключено, что в будущем Иран может стать полноценным членом Евразийского союза", - сказал он.

"Отношения между Ираном и ЕАЭС зародились в полном смысле этого слова пять лет назад, когда была сформирована зона свободной торговли на границе Ирана и Армении. Для Ирана это было очень важно, поскольку таким образом Иран укрепляет взаимоотношения как на двусторонней основе с членами ЕАЭС, так и на уровне структур этой международной организации. Таким образом Иран может присутствовать на рынках ЕАЭС в соответствии с евразийскими стандартами", - отметил Фархад Ибрагимов.

"Более того, в Иране видят очень серьезную перспективу в ЕАЭС. По итогам прошлого года, в декабре 2023-го, было подписано соглашение о полноформатном сотрудничестве в рамках зоны свободной торговли. Цель проста – чтобы иранские товары в облегченном формате поставлялись на рынки Евразийского союза. Интерес Ирана в интеграции ЕАЭС как раз выражается в том, чтобы иранская экономика адаптировалась под те стандарты, которые запускает Евразийский союз", - добавил политолог.

Интерес ЕАЭС к Ирану

Для членов Евразийского союза Иран означает прежде всего большой рынок сбыта. "Интеграция Ирана принесет Евразийскому союзу как минимум дополнительный рынок в 88 млн человек. Мы прекрасно понимаем, что в Иране серьезно развита промышленность. У нас есть необходимость в поставках медикаментов, продуктов питания, жизненно важных продуктов первой необходимости из Ирана, которые славятся своим качеством. Иранская продукция на Ближнем Востоке довольно серьезно ценится, и будет хорошо, если она начнет поставляться в ЕАЭС", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"При интеграции в ЕАЭС иранские граждане смогут легче находиться на территории стран Евразийского союза, а иранский бизнес – осваивать их рынки, но также и наоборот. Представители как малого, так и среднего, и крупного российского бизнеса получат открытый доступ к иранскому рынку. Это повысит уровень товарооборота и инвестиций, что скажется на замедлении темпов роста инфляции. В любом случае и Ирану, и Евразийскому союзу эта интеграция принесет очень большие дивиденды. Самое главное, теоретически возможное вступление Ирана в ЕАЭС будет означать, что Евразийский союз не ограничивается исключительно постсоветским пространством, а выходит на материковый уровень", - заключил он.