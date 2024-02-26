В Ереване сообщили, что Армения не обсуждает выход из ЕАЭС. Там заявили, что такого вопроса нет в повестке. Ранее в Ереване сообщили о готовности Армении стать кандидатом в ЕС.

Вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян рассказал об отношениях Еревана и Евразийского экономического союза.

Политик заявил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС, данный вопрос в повестке отсутствует.

Ранее спикер парламента этой страны Ален Симонян сообщил, что Армения готова углублять связи с ЕС и получить статус кандидата.