Вестник Кавказа

Армения захотела в Европу

Армения захотела в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Армении заявили о готовности страны стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Там добавили, что Армения будет двигаться по этому направлению.

Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил о готовности Армении углублять отношения с Европейским Союзом и получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Политик заявил, что Ереван намерен двигаться по этому направлению. По его словам, это обеспечит Армении максимальную безопасность.

"Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой"

- Ален Симонян

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