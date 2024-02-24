Армения захотела в Европу

В парламенте Армении заявили о готовности страны стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Там добавили, что Армения будет двигаться по этому направлению.

Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил о готовности Армении углублять отношения с Европейским Союзом и получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Политик заявил, что Ереван намерен двигаться по этому направлению. По его словам, это обеспечит Армении максимальную безопасность.

"Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой"

- Ален Симонян