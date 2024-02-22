Армения выйдет из ОДКБ, если проблемы не решатся – Пашинян

Возможный выход Армении из ОДКБ прокомментировал премьер-министр Армении, раскрывая свое же заявление о приостановке участия Еревана в организации. Никол Пашинян возложил ответственность за текущую ситуацию на саму ОДКБ.

Армянский премьер рассказал, что означает заморозка участия Армении в ОДКБ.

По словам Никола Пашиняна, в данный момент Ереван, с одной стороны, не блокирует процесс принятия решений в организации, а с другой – не участвует в нем.

Он напомнил, что у Армении на сегодня нет постпреда в ОДКБ, Ереван игнорирует мероприятия объединения, причем как на высоком, так и на высшем уровнях.

"Мы весьма четко и недвусмысленно ставим вопросы в организации, в частности, касательно того, где проходит зона ответственности структуры в Армении. Мы до сих пор не получили ответа"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства заявил также, что ОДКБ не справилась с выполнением обязательств перед Арменией в области безопасности и, более того, сама устроила Армении такие проблемы.

"В случае, если вопросы не решатся, сделаем это [т.е. выйдем из ОДКБ - ред.] де-юре, а что нам остается?"

– Никол Пашинян

Выход Армении из ОДКБ

Ответ на вопрос о том, выходит Армения из ОДКБ или нет, дал накануне и спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, окончательное решение по этому поводу Ереван пока не принял. Соратник Пашиняна добавил, что армянские власти ждут, как будут развиваться события.

Кроме того, Симонян заявил, что российским пограничникам не место в аэропорту Еревана – сейчас они работают на КПП в "Звартноце". Законодатель заявил, что они должны уйти из воздушной гавани. Впрочем, спикер парламента уточнил, что пока соответствующие обсуждения в руководстве страны не ведутся, по крайней мере, лично он в них не участвовал.