Мы не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела – Кремль

Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. При этом в Кремле видят попытки вмешательства со стороны западных стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается во внутреннюю политику Грузии.

"Мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела. Это дело грузин - принимать соответствующие решения"

– Дмитрий Песков

В Кремле также заявили, что Россия никак не влияет на выборы в Грузии. При этом давление стран Запада, по словам Пескова, является существенным.

"Здесь трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес"

– Дмитрий Песков

Напомним, что завтра, 26 октября, в Грузии состоятся парламентские выборы.