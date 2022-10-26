Вестник Кавказа

В Химках накрыли производство "грузинской" кока-колы

В Химках накрыли производство "грузинской" кока-колы
© Фото: @shot_shot
Любителям кока-колы теперь придется внимательнее изучать бутылки перед покупкой: в Химках научились подделывать напиток, выдавая его за грузинский.

Несколько тысяч поддельных бутылок «Пепси» и «Кока-Колы» обнаружили правоохранители на складе в Химках. Здесь же располагалось и производство контрафактной продукции. 

Подпольный завод был окружен свалками мусора. Сотрудники МВД выявили оборудование для розлива напитков, фасовки, а также массу пустых емкостей. 

Самой неожиданной частью этой истории оказались этикетки газированных напитков. Информация о составе и производителе была дана на грузинском языке. Подпольщики, очевидно, пытались выдать химкинскую колу за грузинскую на фоне импорта продукции из кавказских республик, пишет телеграм-канал SHOT.  

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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