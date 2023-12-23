Факты о кока-коле: чего вы не знали о знаменитом напитке

Американская компания-производитель легендарного напитка кока-кола подала в Роспатент заявки на регистрацию своих самых знаменитых напитков ”Колы”, ”Фанты” и ”Спрайта”. Вернется ли кока-кола в Россию, пока неизвестно, тем не менее то, что напиток любят по всему миру - это факт. Расскажем, об интересных и необычных фактах, связанных с колой.

Кто придумал Кока-колу

Кока-колу в мае 1886 года придумал фармацевт доктор Джон Пембертон из Атланты. Название ”Кока-кола” подсказал бухгалтер Пембертона: кока - потому что в сиропе использовался экстракт листьев коки, а кола - по названию ореха кола, который тоже есть в рецепте.

Фонтаны колы

Самая первая в истории кола продавалась не в бутылках, а в так называемом фонтане для содовой: специальном диспенсере, который был установлен в аптеке. Ее продавали как ”чудесный и освежающий” напиток. За первый год продаж Пембертон заработал $50, при этом на создание формулы он потратил $70.

Есть ли в коле кокаин?

На самом деле кокаин в коле действительно был до 1903 года. До 1914 года кокаин не был вне закона и считался заменой алкоголю и опиуму. Своим появлением в коле кокаин обязан Пембертону: будучи раненым во время Гражданской войны в США, он пристрастился к морфию, а позднее и к кокаину. Именно из-за пристрастия к наркотическим веществам Пембертон в итоге продал компанию, так и не сумев разбогатеть на продукте, который станет самым популярным в мире.

Рецепт кока-колы тайна?

Компания Coca-Cola старается изо всех сил, делая вид, будто рецепт колы - огромная тайна и даже заявляет, что он хранится в особом сейфе в Атланте. Однако в 2011 году одно из американских изданий опубликовало оригинальный рецепт напитка, который был найден в записной книжке лучшего друга Пембертона. Среди 15 ингредиентов кока-колы есть

корица

нероли

кориандр

масло мускатного ореха

ваниль.

Бутылки в форме какао-боба

В 1915 году Эйза Кэндлер, благодаря которому кока-кола обрела популярность после того, как он выкупил компанию у Пембертона, объявил конкурс на дизайн бутылки напитка с тем, чтобы она отличалась от аналогичных товаров конкурентов. Победителем стала компания из Индианы, создавшая выпуклую форму, напоминающую бобы какао, которые, как ошибочно предполагалось, содержались в напитке. Та самая форма сохранена по сей день, в частности, в традиционных стеклянных бутылках.

Кока-кола и упаковка мультипак

Кока-кола, оптимальная температура подачи которой 1-3,3 °C, стала первым в истории напитком, продававшимся в упаковке мультипак. Владельцы компании, заметив, что люди в магазинах покупают больше, чем одну бутылку за раз, в 1923 году представили упаковку на 6 бутылок, благодаря которой можно было приобрести напиток и донести его до дома, не разбив.

Кока-кола и Вторая мировая война

В годы Второй мировой войны один из владельцев компании, которая уже успела стать первым в истории спонсором Олимпийских игр в Амстердаме в 1928 году, заявил, что каждый военнослужащий США должен иметь возможность купить колу в любом месте мира не дороже, чем за 5 центов, чего бы то ни стоило производителю. В результате более 5 млрд бутылок колы было отправлено армии США. Переносные диспансеры с кока-колой были доставлены даже в Южно-Тихоокеанский регион.

Кока-кола и ”Макдональдс”

Рэй Крок, создатель компании ”Макдональдс” в поисках путей создания самой большой в Америке сети фаст-фудов в 1955 году обратился к компании ”Кока-кола”, предложив партнерство. Стороны договорились, и сегодня ”Макдональдс” - крупнейший покупатель кока-колы.

Кока-кола в космосе

Кока-колу можно купить во всех странах мира, в том числе в Северной Корее и на Кубе, которые официально кока-колу не импортируют. Более того, кола даже побывала в космосе: в 1985 году астронавты шаттла ”Челленджер” наслаждались напитком из специальных космических банок.

Маршал Жуков и кока-кола

Вскоре после Второй мировой войны генерал Дуайт Эйзенхауэр открыл вкус кока-колы для маршала Георгия Жукова. Напиток чрезвычайно понравится советскому полководцу, однако пить его открыто означало выражать симпатию американскому империализму, что в середине 1940х годов было недопустимо. К счастью для Жукова химик из Coca-Cola придумал решение: была выпущена особая ”бесцветная” кола без карамельного красителя в обычных стеклянных бутылках, на белых крышках которых было нанесено изображение красной звезды.