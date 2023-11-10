Coca Сola в Иране: причем тут палестинский вопрос?

Иранские производители Coca Cola не имеют никакого отношения к этой компании, заявил заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари. При этом напиток с таким брендом в Иране производится и свободно продается. "Вестник Кавказа" постарался разобраться в ситуации.

Coca Cola в Иране после 1979 года

Компания Coca Cola покинула иранский рынок после победы Исламской революции 1979 года. Через 15 лет напиток снова появился на полках магазинов в Иране. Впрочем, официально власти ИРИ возвращение не подтвердили. В дальнейшем в СМИ появилась информация о том, как Coca Cola юридически закрепила свое присутствие в Исламской Республике. Есть версия, что компания действовала через свою ирландскую "дочку" Coca Cola Atlantic. Именно она подписала договор франшизы с рядом иранских производителей безалкогольных напитков, дающий право размещать на их продукции логотип Coca Cola.

В 2009 году одна из таких компаний дала разъяснения. Информагентство ИСНА опубликовало заявления члена совета директоров Tehran Pleasant Company Мехди Сайадийана:

Мы всегда закупали необходимые для производства колы эфирные масла в Ирландии. Партнерских отношений с компанией Coca-Cola или США у нас никогда не было и не будет.

Получается, сырье, позволяющее производить напиток, который у потребителя ассоциировался бы именно с "Кока-колой", в Иране импортное.

Высказались и представители ирландской стороны, которые подтвердили транзакции с Tehran Pleasant Company и даже отметили, что у иранских партнеров нет проблем с платежами – ни технических, ни по срокам.

Почему тема стала актуальной в 2023 году?

Несмотря на отсутствие прямого вмешательства в палестино-израильский военный конфликт, Тегеран предпринимает экономические усилия по давлению на Тель-Авив и его союзников. Противостояние транснациональным корпорациям – одно из "полей" этой "битвы".

Недавно Министерство промышленности ИРИ опубликовало распоряжение главы ведомства приостановить до особого указания всю деятельность тех компаний, даже часть акций которых принадлежит Израилю и симпатизирующим ему странам. Информационное агентство "Фарс" сообщило, что компания Coca Cola ежегодно выделяет 17% от своего дохода на проекты израильского руководства. В публикации также подчеркивается, что еще в 1966 году Coca Cola сделала важный шаг в укреплении позиций Тель-Авива, открыв завод в Палестине и одновременно нарушив арабское экономическое эмбарго против Израиля.

Сегодня под ударом снова Tehran Pleasant Company, хотя Адресных претензий к ней со стороны государства не возникало, а новых комментариев руководство компании пока не дает.

Тем временем произведенный в Иране напиток "Кока-Кола" продается во многих магазинах Тегерана и других городов, а также экспортируется за рубеж, в том числе в Россию.