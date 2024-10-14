Вестник Кавказа

Дагестанец поборется за звание претендента на пояс IBA

Дагестанец поборется за звание претендента на пояс IBA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боксер Джамбулат Бижамов примет участие в турнире по боксу в Самаре. Ему предстоит подраться с боксером из Венесуэлы. Поединок будет за звание претендента на пояс IBA.

Дагестанский боксер Джамбулат Бижамов станет участником турнира среди боксеров-профессионалов "Ночь чемпионов IBA" в Самаре.

Мероприятие пройдет 4 ноября, соперником Бижамова станет спортсмен из Венесуэлы Кейбера Запата. Боксеры подерутся за звание претендента на пояс IBA в весе до 75 кг.

Стоит отметить, что Бижамов проведет свой третий поединок на профессиональном уровне, боксер не знает поражений. Его противник побеждал 21 раз.

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