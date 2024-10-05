Вестник Кавказа

Казахстан готов работать с БРИКС — Токаев

Казахстан готов работать с БРИКС — Токаев
© Фото: сайт саммита БРИКС в Казани
Президент Казахстана заявил об огромном потенциале БРИКС. Он отметил, что Астана настроена на совместную работу для укрепления сотрудничества и безопасности.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что БРИКС имеет огромный потенциал к развитию, опыт для построения будущего, основанного на уважении и партнерстве.

Он отметил, что БРИКС объединяет государства разных континентов, укрепляет солидарность и эффективно использует совместные возможности на благо всех участников.

Токаев подчеркнул, что Казахстан установил поистине дружественные отношения с каждым участником объединения, что крайне важно для Астаны.

Казахстанский лидер заявил, что Астана твердо настроена на совместную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества и безопасности государства.

В заключение президент выразил уверенность в том, что казанский саммит БРИКС войдет в историю как важная веха на пути к лучшему более справедливому миру.

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