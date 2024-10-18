Ильхам Алиев: Баку стремится к взаимопониманию между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите БРИКС+ в Казани рассказал о богатом опыте работы Баку в международных организациях и доверии к республике мирового сообщества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня на пленарном заседании саммита БРИКС+ в Казани. В своей речи он сделал акцент на подходах Баку к выстраиванию внешней политики и взглядам республики на перспективы международных отношений.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дамы и господа! Прежде всего, хотел бы выразить благодарность президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить РФ с успешным председательством в БРИКС"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер обратил внимание, что Баку поддерживает многосторонность международных отношений. В годы председательства республики в Движении неприсоединения (2020-2023) эта организация укрепила позиции на мировой арене и получила существенное развитие своих институтов – Азербайджан же использовал свой опыт руководства ДН в нынешней работе председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ильхам Алиев подчеркнул геоэкономическое значение Азербайджана на евразийском материке, усиленное благодаря планомерному развитию властями республики ее транспортно инфраструктуры – сегодня АР является одним из ключевых транспортно-логистических мостов между Европой и Азией.

"Транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг" проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент, ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию, мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров"

– Ильхам Алиев

Также президент Азербайджана отметил доверие международного сообщества к республике в таком деле, как организация крупнейшей климатической конференции COP29, что состоится в Баку 11-22 ноября – около 200 стран единогласно выбрали азербайджанскую столицу местом ее проведения. Это, добавил Ильхам Алиев, служит свидетельство уважения и поддержки политики Азербайджана.

"Мы уже вносим вклад в сотрудничество между Глобальным Югом и Глобальным Севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания, как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения"

– Ильхам Алиев