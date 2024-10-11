Вестник Кавказа

В Ташкенте произошел еще один инцидент с российской туристкой

В Ташкенте произошел еще один инцидент с российской туристкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из отелей в столице Узбекистана сотрудник допустил непристойное поведение в отношение гостьи - туристки из России. Мужчина арестован на пять суток.

Отели Ташкента в октябре оказываются небезопасным местом для россиян - два туриста умерли в номере, в другом отеле администратор непристойно повел себя с постоялицей.

Администратор гостиницы "Эко Арт" в состоянии алкогольного опьянения допустил непристойные действия в отношении российской туристки. Инцидент случился 20 октября. Женщина подала заявление в полицию. Суд назначил администратору наказание в виде пяти суток административного ареста. В суде он признал вину и принес извинения россиянке.

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