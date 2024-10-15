Вестник Кавказа

Бизнес Узбекистана заинтересовался Дагестаном

Бизнес Узбекистана заинтересовался Дагестаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан приедет делегация из Узбекистана. Предприниматели проведут встречи с местными производителями и обсудят сотрудничество и возможности для увеличения товарооборота.

Бизнес-делегация из Узбекистана совершит визит в Дагестан, сообщает пресс-служба Центра поддержки экспорта российской республики.

Приезд узбекских предпринимателей организован по приглашению Центра поддержки экспорта. Он будет направлен на развитие торгово-экономических связей. Визит продлится с 5 по 8 ноября.

Отмечается, что гости встретятся с дагестанскими предпринимателями и производителями, поговорят о перспективах сотрудничества и возможности для наращивания товарооборота.

Глава Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев заявил, что данное мероприятие станет платформой для обмена опытом и налаживания деловых контактов.

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