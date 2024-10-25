Узбекистан ожидает увеличения турпотока из России до 1 млн человек

Поток российских туристов в Узбекистан постоянно растет. В республике считают, что в 2025 году он может достигнуть 1 млн человек.

Российский турпоток в Узбекистан может вырасти до 1 млн человек в будущем году, такими ожиданиями поделился председатель комитета туризма Узбекистана Умид Шадиев.

Он напомнил, что рост российского турпотока в 2023 году составил почти 26%, за год республика приняла 714,2 тыс гостей из РФ, за девять месяцев 2024 года турпоток уже составляет 650 тыс человек.

"Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистане… Надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек)"

– Шадиев

Отметим, что ранее власти Узбекистана ставили планку в миллион туристов из РФ на текущий год.

В целом в этом году иностранных туристов в республике стало больше, по оценкам на текущий момент, прирост составил 17%.