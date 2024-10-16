Вестник Кавказа

Тела погибших в Ташкенте россиян отправлены самолетом на родину

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Россию отправлены тела погибших в гостинице Ташкента туристов. Пара россиян прибыли на отдых, но были найдены мертвыми в номере 20 октября.

Из Узбекистана в Россию самолетом отправлены тела погибших в отеле туристов.

"Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10.00 (8.00 мск)"

– Генпрокуратура РУ

В узбекистанской столице в номере отеля "Караман палас" вечером 20 октября были найдены тела постояльцев. Ими оказались граждане РФ, журналистка Инесса Паперная и ее спутник, которые прибыли в Узбекистан на отдых.

Предварительно считается, что причиной смерти гостей отеля могли стать газы, попавшие в вентиляцию после чистки бассейна.

В соседнем номере персонал обнаружил еще одно тело - погиб местный житель.

Открыто уголовное дело, идет следствие, уточнили в генпрокуратуре, информирует РИА Новости.

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