Российские туристы погибли в отеле в Ташкенте

Двое россиян найдены мертвыми в номере отеля в Ташкенте. По версии следствия, туристы погибли из-за газа, попавшего в вентиляцию после чистки отельного бассейна.

В Узбекистане во время отдыха погибла российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник.

Пара остановилась в Ташкенте в отеле "Караман палас". В ночь с 19 на 20 октября в отеле чистили бассейн, а вечером 20 октября, в связи с тем, что постояльцы не отвечали на телефонные звонки и не открывали дверь, номер вскрыли. Оба постояльца были найдены мертвыми.

По предварительным данным, туристы скончались в результате отравления болотным газом - вероятно попал в вентиляцию после чистки бассейна.

В настоящее время отель в Ташкенте опечатан, ведется расследование. Тела погибших россиян в ближайшие дни будут доставлены в Москву.