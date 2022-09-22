Получить КЭП для Госуслуг с 1 ноября можно будет в четырех странах

Россияне вскоре смогут оформлять КЭП для электронной подписи не только в РФ, но и в четырех соседних государствах. Эксперимент продлится до конца 2025 года.

Граждане РФ с 1 ноября смогут получать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей (КЭП) за границей, услуга будет доступна в четырех странах, следует из соответствующего постановления правительства.

Эксперимент по получению КЭП за пределами России продлится до конца 2025 года. КЭП будет оформлять аккредитованный удостоверяющий центр АО «Аналитический Центр». Пункты оформления ключей для электронных подписей будут открыты в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

Граждане смогут дистанционно подтверждать учетную запись на "Госуслугах", получать услуги, взаимодействовать с банками.

Квалифицированная ЭЦП равносильна собственноручной подписи гражданина и может использоваться для любых электронных документов. Также она нужна для получения услуг на портале "Госуслуги", для регистрации ИП, для запроса на возврат налогового вычета и много другого.

Предварительные результаты эксперимента будут представлены до 1 октября 2025 года.