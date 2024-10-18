Вестник Кавказа

Визит Лаврова в Узбекистан откладывается

Визит Лаврова в Узбекистан откладывается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России не полетит в Узбекистан в понедельник. Визит Сергей Лаврова в Ташкент отложен и состоится в другое, более позднее время, стало известно по итогам его телефонного разговора с узбекистанским коллегой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Беседа состоялась сегодня.

"Подтверждено обоюдное намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана"

– МИД РФ

Кроме того, дипломаты достигли договоренности о переносе визита российского министра в Ташкент. Двухдневная поездка Лаврова должна была начаться послезавтра, теперь она состоится позже.

В сообщении уточняется, что это связано с изменениями, которые претерпели рабочие графики Лаврова и Саидова.

Визит главы российского МИД в Узбекистан несколько дней назад анонсировала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она заявила, что Лавров встретится не только со своим узбекским коллегой, но и с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

В тот же день Мирзиеев прилетел в Казань, где принял участие в саммите БРИКС 2024.

Напомним, Узбекистан вошел в топ-3 по росту экономики среди двух десятков развивающихся стран Центральной Азии и Европы. Согласно данным Всемирного банка, в нынешнем году рост ВВП Узбекистана составляет 6%. Первое место заняла Грузия с 7,5%, следом за ней идет Таджикистан с 7,2%.

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