Вестник Кавказа

Глава МИД России посетит Узбекистан с рабочим визитом

Глава МИД России посетит Узбекистан с рабочим визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров в ходе визита в Узбекистан встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, а также с главой МИД Бахтиером Саидовым.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в Узбекистан с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, а также с главой МИД Бахтиером Саидовым, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Темой переговоров станет партнерство двух стран, а также реализация достигнутых соглашений в рамках визита Владимира Путина в Узбекистан, который состоялся в мае этого года. Стороны обсудят текущую ситуацию в регионе и мире. 

Отметим, что одной из тем, которые были затронуты в ходе визита Путина в Узбекистан, стали вопросы торгового сотрудничества. Стороны договорились к 2030 году втрое увеличить объем двусторонней торговли. 

Ранее стало известно, что лидер Узбекистана примет участие в саммите БРИКС в Казани. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
760 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские туристы погибли в отеле в Ташкенте

Российские туристы погибли в отеле в Ташкенте

&quot;Квартал Санкт-Петербурга&quot; появится в Новом Ташкенте

"Квартал Санкт-Петербурга" появится в Новом Ташкенте

Борьба с отходами: 8 заводов построят в Узбекистане

Борьба с отходами: 8 заводов построят в Узбекистане

Wildberries и Узбекистан расширят сотрудничество

Wildberries и Узбекистан расширят сотрудничество

Самолетов между Ташкентом и Дубаем станет больше

Самолетов между Ташкентом и Дубаем станет больше

Новая малая ГЭС даст энергию почти 3 тыс абонентов в Ташкентской области

Новая малая ГЭС даст энергию почти 3 тыс абонентов в Ташкентской области

Этнодеревня для туристов открылась на озере в Каракалпакстане

Этнодеревня для туристов открылась на озере в Каракалпакстане

Узбекистан вошел в тройку стран региона по росту экономики в 2024 году

Узбекистан вошел в тройку стран региона по росту экономики в 2024 году

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Российская компания построит в Узбекистане завод за $100 млн

Российская компания построит в Узбекистане завод за $100 млн

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы