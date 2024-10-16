Глава МИД России посетит Узбекистан с рабочим визитом

Сергей Лавров в ходе визита в Узбекистан встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, а также с главой МИД Бахтиером Саидовым.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в Узбекистан с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, а также с главой МИД Бахтиером Саидовым, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Темой переговоров станет партнерство двух стран, а также реализация достигнутых соглашений в рамках визита Владимира Путина в Узбекистан, который состоялся в мае этого года. Стороны обсудят текущую ситуацию в регионе и мире.

Отметим, что одной из тем, которые были затронуты в ходе визита Путина в Узбекистан, стали вопросы торгового сотрудничества. Стороны договорились к 2030 году втрое увеличить объем двусторонней торговли.

Ранее стало известно, что лидер Узбекистана примет участие в саммите БРИКС в Казани.